ملكتا جمال عالميتان تكشفان عن زواجهما سرا

أعلنت كل من ملكتي جمال الأرجنتين وبورتوريكو أنهما تزوجتا سرا الأسبوع الماضي بعد الكشف عن وجود علاقة بينهما.

وفي منشور مشترك عبر حسابيهما على "انستغرام"، قالت ملكتا الجمال فابيولا فالنتين، من بورتوريكو ، وماريانا فاريلا، من الأرجنتين: "بعد أن قررنا الحفاظ على خصوصية علاقتنا، فتحنا الأبواب أمامهما في يوم خاص 28/10/22".

ويحتوي المنشور على مقاطع فيديو وصور للزوجين خلال سفرهما وعرض الزواج والخواتم.

تم اختيار فالنتين، التي كانت في السابق ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو لعام 2019، ضمن أفضل 10 ملكة جمال دولية لعام 2020. كما وصلت فاريلا إلى المراكز العشرة الأولى في ذلك العام.

المصدر: 10tv