 
مباشر

ملكتا جمال عالميتان تكشفان عن زواجهما سرا

مجتمع

ملكتا جمال عالميتان تكشفان عن زواجهما سرا
الصورة من "انستغرام"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3lu

أعلنت كل من ملكتي جمال الأرجنتين وبورتوريكو أنهما تزوجتا سرا الأسبوع الماضي بعد الكشف عن وجود علاقة بينهما.

وفي منشور مشترك عبر حسابيهما على "انستغرام"، قالت ملكتا الجمال فابيولا فالنتين، من بورتوريكو ، وماريانا فاريلا، من الأرجنتين: "بعد أن قررنا الحفاظ على خصوصية علاقتنا، فتحنا الأبواب أمامهما في يوم خاص 28/10/22".

ويحتوي المنشور على مقاطع فيديو وصور للزوجين خلال سفرهما وعرض الزواج والخواتم.

تم اختيار فالنتين، التي كانت في السابق ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو لعام 2019، ضمن أفضل 10 ملكة جمال دولية لعام 2020. كما وصلت فاريلا إلى المراكز العشرة الأولى في ذلك العام.

المصدر: 10tv

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا