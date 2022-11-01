استجابة لبروتوكولات الإغلاق الصارمة .. زوار "ديزني" في شنغهاي عالقون داخل المتنزه

أغلق متنزه "ديزني" في شنغهاي فجأة يوم الاثنين امتثالا لبروتوكولات الإغلاق الصارمة في الصين جراء "كوفيد-19"، ما ترك الزوار عالقين داخل مدينة الملاهي.

ونشر المنتجع الأخبار في الساعة 11:39 صباحا بالتوقيت المحلي (3:39 صباحا بتوقيت غرينتش)، يوم الاثنين 31 أكتوبر، أنه سيغلق على الفور المتنزه الرئيسي والمناطق المحيطة به، بما في ذلك شارع التسوق، حتى إشعار آخر امتثالاً لقيود الوباء.

Tourists stuck inside Shanghai Disneyland after the resorts shut down on Monday due to COVID concerns can only leave after a negative COVID test result on site. pic.twitter.com/TDySD1Zv3C — CBS News (@CBSNews) October 31, 2022

وبحسب موقع WeChat، قالت حكومة شنغهاي إن جميع الزوار مُنعوا من دخول الحديقة أو الخروج منها، بينما احتاج أولئك الذين علقوا بالداخل إلى اختبار "كوفيد-19" وإظهار نتيجة سلبية قبل السماح لهم بالمغادرة.

وقال متحدث باسم "ديزني شنغهاي" لصحيفة "ذي بوست" يوم الإثنين: "بعد إجراءات السيطرة على الوباء وفقا للإرشادات الحكومية، أغلقت شنغهاي ديزني لاند مؤقتا اليوم. وتم تسريع عملية اختبار كوفيد، وخرج جميع الضيوف من الحديقة".

Visitors to Shanghai Disneyland were temporarily blocked from leaving as part of virus testing that extended to more than 400,000 people, the city government announced. China is sticking to a strict “Zero COVID” strategy that has shut down many cities. https://t.co/xHBKfXVsUL — The Associated Press (@AP) November 1, 2022

وأكد المتحدث أن جميع الاختبارات كانت سلبية. وأشار مسؤولو المنتزه إلى أن أي شخص زار الحديقة منذ 27 أكتوبر سيحتاج إلى اختبار "كوفيد-19" ثلاث مرات في ثلاثة أيام، مضيفين أن الفندقين في المنتزه سيظلان مفتوحين.

Why visitors to Shanghai Disneyland were barred from leaving AGAIN pic.twitter.com/v93gapiHNW — TICKER NEWS (@tickerNEWSco) November 1, 2022

Shanghai Disneyland abruptly shuts over COVID, trapping visitors inside park https://t.co/5voGzwCKmRpic.twitter.com/rUzG5x2r8n — New York Post (@nypost) November 1, 2022

وأفادت "ديزني" أن الضيوف المتأثرين بالإغلاق سيكونون قادرين على اختيار موعد آخر للزيارة لمدة تصل إلى ستة أشهر من يوم إعادة افتتاح المنتزه والمنتجع أو استرداد المبلغ المدفوع.

ومثلما شوهد في جميع أنحاء الصين، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع عبر الإنترنت، يوم الاثنين، الزوار وهم يندفعون إلى بوابات المتنزه المغلق في محاولة للهروب من الإغلاق.

وأظهر أحد المقاطع موظفا يخبر الضيوف المحاصرين أن المتاجر والملاهي ما زالت تعمل داخل الحديقة، وأنه سيعلمهم بأي معلومات فيما إذا كانت هناك أي تحديثات.

Thousands are trapped inside Shanghai Disney and are not allowed to exit until they’re tested for COVID, as the Chinese government’s strict zero-COVID policy goes into effect again. pic.twitter.com/3Ur52L41qy — Mike Sington (@MikeSington) October 31, 2022

وسجلت شنغهاي 97 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" في الأيام الـ 28 الماضية، مع إجمالي 64282 حالة، و595 حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز. وفي جميع أنحاء الصين، كان هناك 178178 إصابة بـ"كوفيد-19"، و212 حالة وفاة في الشهر الماضي.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها غلق المتنزه في غضون 12 شهرا. وخلال ذروة الوباء، أغلقت "ديزني شنغهاي" عدة مرات، أولا في يناير 2020، ثم عدة مرات في عام 2021 وسط تصاعد انتشار الفيروس.

المصدر: نيويورك بوست