الملياردير ليون بلاك يتهم عارضة أزياء روسية بأنها "جاسوسة"

اتهم الملياردير الأمريكي، ليون بلاك، عارضة أزياء روسية سابقة كان على علاقة بها في دعوى قضائية جديدة بالتواطؤ مع محاميها لنشر معلومات كاذبة من أجل "إلحاق الأذى به وإهانته ".

وتزعم الدعوى، التي رفعت في المحكمة العليا لولاية نيويورك، أن عارضة الأزياء، جوزيل جانييفا "قدمت ادعاءات كاذبة" بأن بلاك اعتدى عليها وأساء إليها، وهو، كما يدعي، انتهاك مباشر لاتفاقية السرية "التي بموجبها كان بلاك قد دفع لجوزيل جانييفا ملايين الدولارات"، مدعيا أنها قد تكون جاسوسة روسية وأنها ومحاميها حاولا "إيذائه وإذلاله" على الرغم من حقيقة أنها جمعت بالفعل الملايين في الاتفاقية السرية.

وتشمل مزاعم الاعتداء حادثة تعود إلى يوليو 2014 التي زعمت جانييفا فيها أنبلاك "اقتحم" شقتها عندما كانت مريضة واغتصبها، بينما ينفي بلاك تلك المزاعم.

وتزعم الدعوى الأخيرة أيضا أن محامي جانييفا "استخدموا فطنة العلاقات العامة واتصالاتها لضمان نشر إفشائها، المخالف والضار للمعلومات التي تعاقدت معها مع بلاك للحفاظ على سريتها على نطاق واسع".

كان بلاك قد اتهم جانييفا والمحاماة بالانخراط في "مشروع إجرامي" حيث وظفوا مصدر تمويل لم يذكر اسمه وممثلين عن العلاقات العامة لابتزازه وتدمير سمعته.

ونفى الرجل البالغ من العمر 70 عاما بشدة هذه المزاعم، بما في ذلك أنه حاول ترتيب لقاء جنسي بينها وبين الجاني الجنسي الراحل جيفري إبستين في عام 2008.

قال بلاك إنه دفع لجانييفا 100 ألف دولار أمريكي شهريا لمدة 5 سنوات ونصف السنة للتكتم. وتوقفت تلك المدفوعات في مارس الماضي.

المصدر: daily beast