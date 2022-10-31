"بعد رسالة إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر".. إعلامي يوجه رسالة للمصريين حول الدولار بعد توجيه نداء عاجل

أكد الإعلامي المصري يوسف الحسيني أن سعر الدولار سينخفض مرة أخرى أمام الجنيه، مطالبا المواطنين بعدم الانسياق وراء ما تروجه جماعة الإخوان.

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وقال الحسيني خلال برنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري: "عندما اتخذت الدولة قرارا بتعويم الجنيه في 2016، وصل سعر الدولار إلى أعلى نقطة 20 جنيها، ثم هبط إلى 15 جنيها تقريبا، وكذلك الأمر في الوقت الحالي، متوقع أن ينخفض الدولار".

ووجه الحسيني رسالة للمواطنين بعد تحرك سعر الدولار، قائلا: "ثقوا في إجراءات الدولة اللي انتم مجربينها قبل كده، متسلموش ودانكم لحد.. شوف انت بنفسك هتلاقي السلع متوفرة بشكل كبير، ولا يجب الاستماع لجماعة الإخوان، لأنهم لا يحملون الخير لمصر مثلما كانوا يدعون".

وكان الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، قد وجه نصيحة للمصريين بشأن الدولار قائلا: "اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر".

وقال خلال برنامج التاسعة، على القناة "الأولى": "نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر.. محبة وجدعنة مني ألحق".

وأضاف يوسف الحسيني: "زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك. طيب ألحق".

المصدر: المصري اليوم + RT