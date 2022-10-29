حملة توعية مرورية في الأردن.. "صف على اليمين واحكي"

انطلقت في الأردن حملة للتوعية المرورية تحت عنوان "لسلامتك.. صف على اليمين واحكي".

وقال الدكتور محمد البدور رئيس الحملة، التي أطلقها الملتقى الوطني للتوعية والتطوير وفريق المؤتمر الوطني للشباب، بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملة للتوعية المرورية: "إن الكثير من حوادث السير سببها عدم الانتباه بسب استخدام السائق للهاتف الخلوي أثناء قيادة المركبة ما يفقده التركيز".

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وأشار البدور إلى أن فرقا شبابية من المرصد الإعلامي للشباب وفريقا مع نحو بيئة مرورية آمنة في المؤتمر الوطني للشباب سينفذون الحملة الإعلامية وستتضمن برشورات وإشارات تحذيرية تذكر السائقين بمخاطر استخدام الهواتف أثناء القيادة.

وبيّن أن استخدام الهاتف من المخالفات المرورية الخطرة حسب قوانين وأنظمة السير في الأردن، مشددا على أن التقيّد بقواعد المرور الآمن يعكس ثقافة مجتمعية راقية وسلوكا مدنيا رفيعا للمجتمعات.

المصدر: عمون