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الشارع المصري يسخر من ارتفاع سعر الدولار غير المسبوق في البلاد؟

مجتمع

الشارع المصري يسخر من ارتفاع سعر الدولار غير المسبوق في البلاد؟
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حالة كبيرة من الجدل شهدها الشارع المصري، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد بشكل غير مسبوق، حيث تخطى سعره 22.50 مقابل الجنيه.

واستقبل المواطنون في مصر ارتفاع سعر الدولار بالعديد من المنشورات الساخرة والمعبرة عن الحالة التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، بسبب الارتفاع الكبير للدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

وأشار بعض الأشخاص إلى أنه في الأساس يتعامل بعض الأشخاص قبل ارتفاع سعر صرف الدولار على أن السعر 23 جنيها، حيث يتم التعامل بالدولار بشكل كبير في السوق السوداء بعد القيود المفروضة على البنوك ببيع الدولار.

المصدر: RT

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