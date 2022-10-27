متحف مدام توسو يزيل تمثال كانييه ويست

قرر متحف مدام توسو في لندن، إزالة تمثال الشمع الخاص بالمغني الأمريكي الشهير كانييه ويست، بعد سلسلة من تصريحاته "المعادية للسامية" التي أدت إلى قطع العديد من المؤسسات العلاقات معه.

وأعلن متحف الشمع أنه تم نقل التمثال الشمعي لويست من موقع العرض إلى أرشيف المتحف، وذلك بعد يوم من قطع شركة "أديداس" علاقاتها مع مغني الراب هذا.

وقال متحدث باسم المتحف: "كل ملف شخصي يكسب مكانه في متحف مدام توسو لندن، ونحن نستمع إلى ضيوفنا والجمهور حول من يتوقعون رؤيته في المتحف".

Kanye West's wax figure has been removed from Madame Tussauds. pic.twitter.com/qqjMOZ4RLq — Pop Tingz (@ThePopTingz) October 26, 2022

وويست أثار جدلا منذ عرض دار أزياء "بالنسياغا" في أسبوع الموضة في باريس في وقت سابق من هذا الشهر، والذي ظهر فيه وهو يرتدي قميصا مكتوبا عليه "White Lives Matter".

منذ ذلك الحين، عبر المغني عن مشاعر معاداة السامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات الصحفية، وادعائه بأنه بات هدفا لـ"مافيا إعلامية يهودية سرية"، واعتباره أن "العبودية خيار".

ومنذ بدء الجدل الذي أثاره ويست، تخلت عنه وكالة المواهب التابعة له CAA، وأعلن استوديو MRC تعليق العمل بالفيلم الوثائقي حول حياته.

كما تم طرده من شركة "سكيتشرز"، بعد أن حضر دون دعوة، وقطعت دار أزياء Balenciaga العلاقات معه الأسبوع الماضي، بينما أنهى JPMorganChase علاقته التجارية معه.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"