مصري يصدم سيارة فارهة لكويتي في فيديو مثير للجدل ينتهي بالصلح

أثار فيديو لمواطن كويتي خلال الساعات الماضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام عامل مصري بالاصطدام في سيارة الكويتي الفاخرة.

كويتي لعامل توصيل صدم سيارته: راح أخليك تبيع كليتك وتصلحها. pic.twitter.com/bLu9qUr2Aq — News Monitor (@News1Monitor) October 22, 2022

وهدد شاب كويتي عامل توصيل مصريا بعد اصطدام المصري بسيارته الفارهة من نوع "بنتلي"، وقيامه بتهديد العامل فى الشارع أمام المارة بقوله:"هخليك تبيع كليتك وتصلح سيارتي".

وظهر الشاب الكويتي في مقطع فيديو توضيحي للحديث عما قام بفعله تجاه عامل التوصيل المصري الذي صدم سيارته الفارهة أثناء قيادة العامل دراجة بخارية.

صاحب البنتلي يكشف تفاصيل حادثة "راح اخليك تبيع كليتك وتصلح سيارتي".. وهذا ما فعله مع العامل المصري – فيديو pic.twitter.com/xzFDKbr01P — مشاهير دوت كوم (@thae2172) October 23, 2022

وقال الشاب الكويتي إنه سامح العامل المصري، خاصة أنه لم يكن يعرف نوع سيارته وقال إنها "فانيلا".

وأضاف أنه كان يسير بسيارته الفارهة بشكل نظامي، إلا أنه تفاجأ بالمصري يصدمه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية