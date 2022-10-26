"بتهم البلطجة والترويع".. القضاء المصري يحدد جلسة النطق بالحكم بقضية "كفن عين شمس"

حددت محكمة مصرية الـ29 من نوفمبر القادم موعدا للحكم في القضية المعروفة إعلاميا في البلاد بقضية "كفن عين شمس" ويتهم فيها 35 شخصا بالبلطجة والترويع.

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، حجزت محاكمة المتهمين الـ35 من عائلة المرغنية بجلسة 29 نوفمبر حسبما ذكرت موقع "صدى البلد".

وكشف أمر الإحالة في القضية عن أن المتهمين هددوا عائلة المجني عليهم بإيذائهم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار في المركب والخطف.

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وأضاف الموقع أن وسطاء حاولوا التوسط للمصالحة بين العائلتين، واتفق الطرفان على تحديد يوم 9 من مايو الماضي لعقده.

في ذلك الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين، وفوجئوا فور وصولهم بأن المتهمين وآخرين معهم أشهروا أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتادوهم من السيارة إلى مسكنهم وهددوا بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضر المتهمون ثلاثة أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين ممن كانوا طرفا في الشجار الذي حدث في المركب سابقا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

إثر ذلك أمرت النيابة العامة بحبس 35 متهما بالبلطجة في عين شمس حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملين بمركب يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا من فيها وأتلفوها، وحين علم المتهمون أن النيابة العامة طلبت من الشرطة ضبطهم وإحضارهم، قام أحدهم بخطف عامل في المركب بدافع الانتقام، كما هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بأنهم سيتعرضون للقتل، والأذى، وإحراق المركب.

وذلك قبل أن يقوموا بتقديم الأكفان لهم قصد الإهانة، واستعراض القوة.

المصدر: "صدى البلد"