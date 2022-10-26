مفكر مصري يكشف رد فعل مبارك عندما رغب أحد المسؤولين في رفع سعر الدولار

تحدث مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي وأحد رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عن رد فعل الرئيس الراحل عندما رغب أحد المسؤولين في رفع سعر الدولار.

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وقال "الفقي" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء: "جالي حالة انبهار برئيس الوزراء أعجبني كثيرا عبر بكل شجاعة عن كل الظروف وجنبا الموضوع من أوله لأخره".

وأضاف "مصر تبيع سياسة وتشتري اقتصادا وهذه نظرية من أيام العصر الفرعوني، والشعب المصري في بعض الأحيان يجب ترحيل المشكلات إلى ما لا نهاية وهذه مشكلة كبيرة".

وتابع "مبارك كان متكتف وبطرس غالي قالي أن عايز أزود الدولار 50 قرش والكبير مش راضي لأنه خايف من الدخول في هذه المنطقة".

واستطرد "الاقتصاد علم جاف وعلم المنفعة والضرورة والندرة ومش أي حد يتكلم في الاقتصاد"، مختتمًا حديثه بمطالبة الرئيس السيسي بعمل حديث تلفزيوني أسبوعيًا أو حتى شهريًا.

المصدر: الفجر