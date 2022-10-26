كم ستتقاضى لميس والسلطانة هيام لحضور كأس العالم في قطر؟

ذكرت صحيفة A Haber التركية أنه استكمالا للاستعدادات الجارية لكأس العالم في قطر الشهر المقبل، تلقى عدد من مشاهير تركيا عروضا لحضور فعالياتها.

ووفقا للمحادثات، تشمل هذه الأسماء النجمتين التركيتين توبا بويوكستون (المعروفة باسم لميس من مسلسل سنوات الضياع) ومريم أوزرلي (التي تعرف باسم السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان)

وقد عرض على كل واحدة 500 ألف دولار. أي ما يعادل 9 مليون ليرة تركية لحضور الحدث والظهور في مؤسسات قطرية مواكبة للحدث الذي سيشاهده العالم أجمع.

وأكدت المصادر ذاتها أن اختيار توبا وميريم جرى بسبب ما تتمتعان به من شهرة واسعة في العالم العربي.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال تم الاتفاق مع النجمتين سوف تسافران إلى قطر الشهر المقبل لمتابعة كافة التفاصيل.

المصدر: وكالات