الشاكي باكستاني.. القبض على مدرس تربية إسلامية مصري بتهمة ارتكاب جريمة جنسية مروعة في الكويت

قررت النيابة العامة الكويتية حجز مدرس تربية إسلامية مصري بعد أن وجهت له تهمة الاعتداء الجنسي بالتهديد لـ6 أطفال في منطقتي الفروانية وخيطان.

وتم القبض على المدرس بعد شكوى قدمها أب باكستاني متهمه بالاعتداء على ابنه 8 سنوات في خيطان واعترف بجرائمه.

وكانت قد كشفت مصادر أمنية إلى صحيفة "القبس" الكويتية، عن ترحيل 23 ألف وافد من عدة جنسيات إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى يوم الخميس الماضي.

وذكرت المصادر أن هذا الإبعاد جاء بسبب تورطهم في قضايا جنائية وجنح، وبعضهم أبعد للمصلحة العامة بقرار من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بناء على كتب مرفوعة من الوكلاء المساعدين في القطاعات الأمنية المتفرقة.

المصدر: صحيفة الراي الكويتية