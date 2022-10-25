تفاعل على "سخرية" بن سلمان من بايدن

أثار تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول "سخرية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جلساته الخاصة من الرئيس الأمريكي جو بايدن"، تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لأشخاص داخل الحكومة السعودية فإن بن سلمان "يسخر من بايدن في مجالسه الخاصة، ويسخر من هفواته ويشكك في قواه العقلية. كما أخبر مستشارين أن بايدن لم يثر إعجابه منذ أن كان نائبا للرئيس، ويفضل أكثر الرئيس السابق دونالد ترامب".

وقد أعاد المغردون عبر "تويتر" نشر تقرير الصحيفة الأمريكية، وعلق أحدهم قائلا: "حتى انا أسخر من هفوات بايدن كل العالم يسخر منه وليس محمد بن سلمان".

حتى انا أسخر من هفوات بايدن كل العالم يسخر منه وليس محمد بن سلمان — ابو حمد (@abohamad60) October 25, 2022

وقال آخر: "... الأمريكي يسخر أيضا ويضحك".

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض التصريحات التي نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر بالحكومة السعودية بأنها "تصريحات سخيفة".



الصحيفة ذكرت إن الأمير محمد بن سلمان "يسخر من بايدن في مجالسه الخاصة، ويسخر من هفواته ويشكك في قواه العقلية".



علما أن الأمريكي يسخر أيضاً و يضحك . — Ahmad islam Alhiraki (@islamalhiraki) October 25, 2022

واعتبرت مغردة أجنبية أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس الوحيد، لأن الجميع يشككون في حالة الصحة العقلية لجو بايدن، كما أن زملاءه محرجون للغاية. لا أحد معجب ببايدن ويأمل أن يستقيل".

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is not the only one, because everyone are questioning the state of Joe Biden's mental health and his gaffers are super embarrassing. No one is impressed with Biden and hope that he will resign. https://t.co/2jsZ6TzLk1 — Mette Christensen (@MetteChr7) October 24, 2022

وغرد آخر قائلا: "لنكن صادقين! بايدن في حالة فوضى عقلية كاملة! يراه الأمريكيون يوميا ويعرفون أنه أحمق وخرفان! تعتقد أن قادة العالم لا يعرفون أن الرئيس الأمريكي أحمق؟".

Saudi Prince Mohammed bin Salman mocked Biden in private questioned mental state: reporthttps://t.co/6vPekwE8Oj

Let’s be honest! Biden is a complete mental mess! Americans see him daily & knows he’s a senile fool! You think world leaders don’t know ⁦@POTUS⁩ is an idiot? — CJC4321 (@cj_cortese) October 24, 2022

هذا وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، على تقرير الصحيفة قائلة: "لن أعلق على هذا النوع من التصريحات السخيفة"، مضيفة: "لقد كان الرئيس بايدن واضحا جدا منذ بداية هذه الإدارة أننا بحاجة إلى مراجعة علاقتنا مع السعودية. وهذا شيء سنواصل القيام به. وبمجرد أن يكون لدينا شيء نعلنه، فإننا بالتأكيد سنفعل".

المصدر: RT