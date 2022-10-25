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تفاعل على "سخرية" بن سلمان من بايدن

مجتمع

تفاعل على
AP
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أثار تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول "سخرية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جلساته الخاصة من الرئيس الأمريكي جو بايدن"، تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لأشخاص داخل الحكومة السعودية فإن بن سلمان "يسخر من بايدن في مجالسه الخاصة، ويسخر من هفواته ويشكك في قواه العقلية. كما أخبر مستشارين أن بايدن لم يثر إعجابه منذ أن كان نائبا للرئيس، ويفضل أكثر الرئيس السابق دونالد ترامب".

وقد أعاد المغردون عبر "تويتر" نشر تقرير الصحيفة الأمريكية، وعلق أحدهم قائلا: "حتى انا أسخر من هفوات بايدن كل العالم يسخر منه وليس محمد بن سلمان".

وقال آخر: "... الأمريكي يسخر أيضا ويضحك".

واعتبرت مغردة أجنبية أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس الوحيد، لأن الجميع يشككون في حالة الصحة العقلية لجو بايدن، كما أن زملاءه محرجون للغاية. لا أحد معجب ببايدن ويأمل أن يستقيل".

وغرد آخر قائلا: "لنكن صادقين! بايدن في حالة فوضى عقلية كاملة! يراه الأمريكيون يوميا ويعرفون أنه أحمق وخرفان! تعتقد أن قادة العالم لا يعرفون أن الرئيس الأمريكي أحمق؟".

هذا وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، على تقرير الصحيفة قائلة: "لن أعلق على هذا النوع من التصريحات السخيفة"، مضيفة: "لقد كان الرئيس بايدن واضحا جدا منذ بداية هذه الإدارة أننا بحاجة إلى مراجعة علاقتنا مع السعودية. وهذا شيء سنواصل القيام به. وبمجرد أن يكون لدينا شيء نعلنه، فإننا بالتأكيد سنفعل".

المصدر: RT

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