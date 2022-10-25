النساء الحوامل في إنجلترا يحصلن على السجائر الإلكترونية مجانا.. فما الهدف؟!

أفادت "بي بي سي" نقلا عن مسؤولي السلطة المحلية أن مجلسا في جنوب لندن سيوفر للنساء الحوامل سجائر إلكترونية مجانية لمساعدتهن على الإقلاع عن التدخين وتوفير المال.

وقال المتحدث باسم مجلس Lambeth إن النساء من الأسر ذات الدخل المنخفض "أكثر عرضة للتدخين أثناء الحمل" وبالتالي هن بحاجة إلى دعم إضافي.

ونقل عن المسؤول قوله: "نحن نخطط الآن لدعم استخدام السجائر الإلكترونية للنساء اللواتي اخترن هذا الطريق كمساعدتهن المفضلة للإقلاع عن التبغ، لأن هذا أقل ضررا مقارنة بالتدخين".

وأوضح عضو مجلس Lambeth، بن كايند، أن مقدمي الرعاية للأطفال الصغار سيكونون مؤهلين أيضا للحصول على "منتجات السجائر الإلكترونية المجانية". وفي رسالة رسمية، اطلعت عليها "بي بي سي"، يوضح كايند أن الإجراء لا يهدف فقط إلى "تحسين صحة الأسرة" ولكن أيضا لتوفير ما يقرب من 2000 جنيه إسترليني (2260 دولارا) سنويا لكل أسرة، يتم إنفاقها على السجائر.

وتبلغ تكلفة أرخص علبة سجائر في المملكة المتحدة حوالي 10 جنيهات إسترلينية (أكثر من 11 دولارا)، مع ارتفاع الأسعار بانتظام بسبب ارتفاع ضرائب التبغ.

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وقال كايند في رسالة: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3000 أسرة في Lambeth تقع تحت خط الفقر بسبب التدخين والعديد من هذه الأسر تضم أطفالا".

وتدعي دائرة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) على موقعها الإلكتروني أن السجائر الإلكترونية "أقل ضررا بكثير من السجائر" وهناك دليل قوي على فعاليتها في الإقلاع عن التدخين.

ومع ذلك، تقر NHS بأنه "تم إجراء القليل من الأبحاث حول سلامة السجائر الإلكترونية والسوائل الإلكترونية أثناء الحمل".

وتشير إلى أنه "من غير المعروف ما إذا كان التدخين الإلكتروني ضارا بالطفل أثناء الحمل"، مضيفة أنه بينما تظل اللصقات خيارا موصى به للنساء الحوامل، فإن التدخين الإلكتروني لا يزال "أكثر أمانا" من الاستمرار في التدخين.

ووفقا لبيانات حكومة المملكة المتحدة، اعتبارا من عام 2019، قام ما يقرب من سبعة ملايين شخص في المملكة المتحدة، أو 14.1٪ من السكان، بتدخين السجائر. وما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، أو 5.7٪، دخنوا السجائر الإلكترونية.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف بحث بتكليف من منظمة العمل الخيري حول التدخين والصحة (ASH)، أن تكلفة التدخين على المجتمع تبلغ أكثر من 17 مليار جنيه إسترليني لإنجلترا (19 مليار دولار) كل عام. وبالنسبة إلى NHS، يكلف التدخين حوالي 2.4 مليار (2.7 مليار دولار) سنويا، وفقا لـ ASH.

المصدر: RT