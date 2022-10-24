الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الاثنين وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

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وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".





#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الثلاثاء الموافق 29 / 3 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/b40y9AZlvW#واسpic.twitter.com/eIKJPkkVJ2 — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 24, 2022

المصدر: "واس"