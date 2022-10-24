 
مباشر

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح آل سعود

مجتمع

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح آل سعود
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1ke

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الاثنين وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية السعودي يرأس وفد المملكة إلى القمة العربية بالجزائر
وزير الخارجية السعودي يرأس وفد المملكة إلى القمة العربية بالجزائر

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا