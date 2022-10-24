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الكويت.. مدرس يطعن زميله على مرأى ومسمع مدير وإدارة المدرسة

مجتمع

الكويت.. مدرس يطعن زميله على مرأى ومسمع مدير وإدارة المدرسة
AP
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شهدت مدرسة حارثة الابتدائية في الكويت واقعة أليمة، حيث طعن مدرس زميلا له على مرأى ومسمع مدير وإدارة المدرسة.

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وأفادت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن معلما في مدرسة حارثة الابتدائية بنين في منطقة الجهراء التعليمية، قام بطعن زميله 3 طعنات على مرأى ومسمع مدير وإدارة المدرسة بعد مشاجرة بينهما".

وأشارت إلى أنه تم نقل المدرس المصاب إلى المستشفى، وهو بحالة حرجة.

المصدر: "المجلس"

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