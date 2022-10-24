الكويت.. مدرس يطعن زميله على مرأى ومسمع مدير وإدارة المدرسة

شهدت مدرسة حارثة الابتدائية في الكويت واقعة أليمة، حيث طعن مدرس زميلا له على مرأى ومسمع مدير وإدارة المدرسة.

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وأفادت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن معلما في مدرسة حارثة الابتدائية بنين في منطقة الجهراء التعليمية، قام بطعن زميله 3 طعنات على مرأى ومسمع مدير وإدارة المدرسة بعد مشاجرة بينهما".

وأشارت إلى أنه تم نقل المدرس المصاب إلى المستشفى، وهو بحالة حرجة.

معلم في مدرسة حارثة الابتدائية بنين في منطقة الجهراء التعليمية يقوم بطعن زميله 3 طعنات على مرأى ومسمع مدير وإدارة المدرسة بعد مشاجرة بينهما ويرقد حالياً في المستشفى بحالة حرجة. pic.twitter.com/lKf6etzJZz — المجلس (@Almajlliss) October 24, 2022

المصدر: "المجلس"