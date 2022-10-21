"لا أنزعج من لقب شيوخ السلطان".. مفتي مصر: طاعة الحكام واجبة

قال مفتي مصر شوقي علام، إن دعم الحكام "جزء من التكوين الشرعي للإنسان، ولا عيب في الوقوف بجانب الدولة والحكام طالما يسعى الحاكم لبناء المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع".

وأضاف علام، وهو رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه من الواجب "طاعة الحاكم ومساعدته على تحقيق الأهداف المختلفة في المجتمع" وأشار إلى أنه لن يتأخر في "تقديم الدعم الكامل للحاكم والمجتمع طالما في طاعة الله".

وخلال حوار مع قناة "صدى البلد"، قال علام إن "الدولة المصرية تملك خطة متكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات رغم كافة الصعاب التي تواجه الدولة، وأضاف أن "دعم القيادة الحاكمة جزء من التكوين الشرعي للإنسان.

وأضاف: "الجماعات الإرهابية سوقت منذ قديم الأزل أن الوقوف ضد الدولة والحكم من أصول الشجاعة وهذا الأمر يتنافى مع سنة الرسول" حسب علام.

وتابع: "الطاعة لابد أن تكون طاعة مستنيرة ومستدامة لولي الأمر الذي يعمل على تحقيق عدل الله وتوفير كافة احتياجات المجتمع وإنشاء المشروعات التي تساعد على نهضة المجتمع"، وأنه "يجب على الأشخاص في عدم الوقوف على هدف معين بل لابد من الاستمرار في تقديم الخدمات طوال فترة الحاكم لأي بلد لأبناء شعبه".

وحول لقب "شيوخ السلطان" قال إنه لا ينزعج من هذا اللقب، "طالما كانت في الجانب الإيجابي، كما أن الجماعات الإرهابية تبث الكراهية للعلماء الذين يدعمون السلطان الحكام للبلاد".

المصدر: "القاهرة 24"