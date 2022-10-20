وفاة أمريكي بسبب طائرة استأجرها لقضاء موعد غرامي مع صديقته

لقي طالب أمريكي حتفه بسبب طائرة خاصة صغيرة استأجرها لقضاء موعد غرامي مع صديقته، حيث علق في مروحة الطائرة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ميرور"، استأجر الطالب ساني أليو، البالغ من العمر 21 عاما من أتلانتا، طائرة من طراز "سيسنا" ذات محرك واحد، لتمضية موعد مع فتاة والذهاب لتناول العشاء في سافانا، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد 55 ميلا (88 كيلومترا) من ستيتسبورو، حيث درس الأمريكي.

وبعد موعد، والهبوط في مطار ستاتسبورو، غادر الشاب الطائرة بعد رفيقه، وعندما أراد أن يدور حول مقدمة الطائرة، أصيب بطريق الخطأ بضربة من مروحة الطائرة، ليقضي متأثرا بجراحه.

وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث المأساوي.

المصدر: لينتا.رو

