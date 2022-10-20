مصر تحبط تهريب "صفقة جنسية" قادمة من تركيا (صورة)

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي في مصر، تهريب مجموعة من الألعاب الجنسية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل قادمة من تركيا.

وفق بيان صدر اليوم، "في أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من تركيا، على رحلة خطوط الطيران التركية، تم الاشتباه في أحد الركاب وبسؤاله عما بحوزته أشياء تستحق الرسوم الجمركية أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة. وبالعرض تبين وجود 310 عبوة من مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والألعاب الجنسية".

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 233 ألف جنيه، وتم تحرير محضر ضبط جمركي.

المصدر: القاهرة 24