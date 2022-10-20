مصر.. محمد رمضان يثير الجدل بهدية غريبة

أثار الفنان محمد رمضان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما نشر فيديو لـ"صابونة" مصنوعة من الذهب.

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وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يستعرض أغلى صابونة في العالم ويقول: "جاتلي أغلى صابونة في العالم من الدهب عيار 24 عشان أغسل بيها وشي مستخسر أحطها عالصابونة، عشان لما أقول لحد هديك الصابونة ميزعلش".

تبلغ تكلفة قطعة واحدة من الصابون القطري، الممتلئة بمسحوق الذهب والماس، 2800 دولار، أي ما يعادل (55128.92) جنيه مصري، لموقع شركة "khanalsaboun" المنتجة له.

يعرف صابون خان الصابون يدويا الذي ابتكره بدر حسن وأولاده بصنع مجموعة متنوعة من الصابون الفاخر، ومنتجات العناية بالبشرة، التي تحتوي على زيوت أساسية مفيدة وعطور طبيعية.

وهذه المنتجات متوفرة فقط في معظم المتاجر الحصرية في الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، فإن أغلى منتج تبيعه الشركة محجوز فقط لكبار الشخصيات والضيوف المميزين.

يحتوي قالب الصابون على 17 غراما من مسحوق الذهب الخالص (24 قيراطا)، و3 غرامات من مسحوق الماس، ممزوجا بالزيوت النقية، والعسل العضوي، والعود المعتق، والتمر، ويقال إن تصنيعه يستغرق 6 أشهر.

المصدر: RT