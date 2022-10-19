استاذ جامعي كوري جنوبي يضع تصنيفا للقرآن ضمن الكتب الأخلاقية في بلاده

عدّ أستاذ جامعي كوري جنوبي القرآن ضمن الكتب الأخلاقية المدرسية الكلاسيكية مثل "تعاليم كونفوشيوس في الكونفوشية، والعهد الجديد في المسيحية والسوترا الماسية في البوذية".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب" عن بارك بيونغ كي، الأستاذ في جامعة كوريا الوطنية قوله إن "الكلاسيكيات التي يجب أن نقرأها فيما يتعلق بالكتب المدرسية الأخلاقية، تشمل تعاليم كونفوشيوس في الكونفوشية، والعهد الجديد في المسيحية، والسوترا الماسية في البوذية، فمن الصعب قبول التوجهات الخاصة الرافضة للقرآن في الدين الإسلامي".

وأشار "كي" إلى أن "كوريا الجنوبية تتحول إلى مجتمع متعدد الثقافات، غير أن مواطنيها يظهرون موقفا مزدوجا مع الشعور بالتفوق على الدول الفقيرة وبالنقص عن الدول الغنية" مشدد على ضرورة تصحيح هذا الموقف.

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ولفت الأستاذ الجامعي الكوري الجنوبي في هذا السياق إلى "أن المجتمع الكوري ظل متسامحا مع الأجانب منذ فترة طويلة مثل تعيين أجانب في مناصب كبار المسؤولين في عصر كوريو (918-1392)".

كما ذكر أن الاقتصاد والمجتمع في كوريا الجنوبية "يصلان إلى نقطة لا يمكنهما فيها العمل بشكل صحيح بدون الأجانب، غير أن الوعي العام تجاه الأجانب ما زال غير ودي".

ودعا "كي" إلى ضرورة أن يتخلص المجتمع الكوري الجنوبي "من الصورة المتزمتة المتمثلة في الهوس بالعرق الأحادي (المميز)، نظرا لأنه من الواضح أن هناك بعض القطاعات التي لا يمكن أن تستمر بدون الأجانب"، مشددا في هذا الصدد على "الحاجة إلى مشاركة وفهم تصورات الأجانب وطرق تفكيرهم، لتكوين علاقات صحيحة وذات مغزى معهم".

المصدر: يونهاب