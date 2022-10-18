"تنشر لأول مرة".. صحيفة تكشف عن صورة نادرة للعاهل السعودي في مصر (صورة)

نشرت صحيفة "سبق" صورة نادرة "تنشر لأول مرة" تجمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع خمسة من أبنائه، أثناء زيارتهم إلى مصر.

وأشارت "سبق" إلى أنها حصلت على الصورة النادرة من أرشيف الباحث التاريخي عبد الله العمراني.

ونقلت "سبق" عن العمراني قوله إن "الصورة التي تنشر لأول مرة تعود لعام 1393 هجري/ 1973"، وأظهرت الصورة الملك سلمان وهو يحمل الأمير فيصل، ومن خلفه وقوفا من اليمين يظهر الأمير أحمد والأمير عبد العزيز والأمير فهد والأمير سلطان.

صورة نادرة لـ #الملك_سلمان و5 من أبنائه قبل 52 عامًا.



https://t.co/q2mcDBRs60pic.twitter.com/zAn4GvfmLV — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 18, 2022

المصدر: "سبق"