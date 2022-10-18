العراق.. تحقيق بعد زيارة مطرب شعبي لمدرسة ابتدائية

وجه وزير التربية العراقي، علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق بعد زيارة فنان شعبي لإحدى المدارس الابتدائية في بغداد.

وذكر بيان للوزارة أن "الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على مجريات الحادث الذي حصل داخل مدرسة (زهرة المدائن) التابعة لمديرية تربية الرصافة الثالثة في بغداد".

ونقل البيان عن الوزير قوله "للحرم المدرسي حرم مقدس، ونحن ملزمون في الحفاظ عليه، وسنبقى حريصين لمنع أي مظاهر دخيلة على مجتمعنا تسيء إلى سمعة المؤسسة التربوية والتعليمية".

وأضاف: "سأبقى المدافع الاول عن المدرسة وحرمها المقدس لما لهذه المؤسسة من رسالة تربوية سماوية تحافظ على بناء الأجيال وتطور الأوطان".

وظهر المطرب الشعبي، سعدون الساعدي، في مقطع فيديو وهو يقف أمام عشرات التلاميذ في افتتاح دوام إحدى المدارس وكان يتحدث معهم بطريقة ساخرة.

المصدر: RT