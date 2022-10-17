تحرك عاجل في مصر بعد فيديو إعدام "الكتاكيت" المثير للجدل.. وداعية إسلامي يعلق

قال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، ثروت الزيني، إن مشهد إعدام الكتاكيت (صغار الدجاج) كان صادما.

وأوضح أنه عندما تضيق السبل بالمربي يكون موضوعا صعبا جدًا؛ خاصة أن الكتاكيت تحتاج لأعلاف، وإذا لم تتوفر فإن المربي يكون في مأزق.

وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك استجابة سريعة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة، لافتا إلى أن اجتماع السيد القصير، وزير الزراعة، تطرق للظروف الصعبة التي تعيشها صناعة الدواجن.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تنتج 4 ملايين دجاجة يوميا، الأمر الذي أدى لوجود اكتفاء ذاتي من الدواجن، لافتًا إلى انخفاض كمية الأعلاف، وعدم استطاعة المربين استكمال الدورة الإنتاجية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الاجتماع طالب وزير الزراعة بالإفراج عن كميات كافية من شحنات الأعلاف الموجودة في الموانئ من أجل حل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفهم كافة ظروف العملية الإنتاجية لقطاع الدواجن، وتم تدبير 44 مليون دولار للإفراج السريع عن كثب فول الصويا من الموانئ، وسيكون هناك تسديد مبالغ أخرى لكميات من الذرة الصفراء.

من جانبه، علق الداعية المصري المشهور عبدالله رشدي، على إعدام بعض التجار للكتاكيت نتيجة نقص العلف في الأسواق.

وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "قتل الكتاكيت -صغار الدجاج- بهذه الكيفية حرام، بل قتلها -في العموم بغير ذبح للأكلِ- أصلا حرام".

وأضاف: "إما أن تتركها تأكل من خشاش الأرض أو توزعها على عموم الناس ينتفعون بها، أما أن تقتلها بدعوى عدم القدرةِ على إطعامها فعمل ممنوع شرعا".

المصدر: القاهرة 24