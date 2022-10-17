المغرب.. لغز الرجل الملاحق لظهوره في مقاطع فيديو "مخلة بالأدب"!

تحدثت صحف مغربية عن ملابسات قضية ملاحقة الدرك الملكي لرئيس مجموعة في الإنترنت قيل إنه ظهر في مقاطع فيديو "مخلة بالأدب".

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وذكرت صحيفة المساء أن "الدرك الملكي تعقب رئيس جماعة بإقليم الحوز ظهر في فيديوهات جنسية، حيث توجه فريق من رجال الدرك إلى مقر سكناه، غير أنه لم يكن موجودا، ويرجح أن يكون قد غادر أرض الوطن نحو بلد أوروبي".

وفي السياق أفيد بأن "إقليم الحوز" كان "اهتز على فضيحة جنسية لرئيس جماعة، تم تداولها على نطاق واسع عبر (الواتساب) خلال نهاية الأسبوع الأخير".

اللافت أن الصحيفة كتبت في هذا الشأن تقول إن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا في اتهامات للنيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، حيث كشف مصدر مطلع أن الوكيل العام باستئنافية البيضاء استدعى الشخص الذي ظهر في الشريط المبثوث على قناة في (يوتوب)، رافعا تظلمه وما وصفه بـ(معاناته) من طرف أشخاص قال إنهم فبركوا شكايات ضده، وابتزوه في مبالغ مالية فاقت مليوني درهم، عبر تقديم عشرات الأشخاص شكايات ضده".

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وروى صاحب هذا الشريط أيضا أنه على الرغم من "حصوله على تنازلات من طرف المشتكين مقابل أدائه مبالغ بملايين السنتيمات، وتقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بالإفراج عنه، ظل ملاحقا بمذكرة بحث ادعى بأن النيابة لم تعمل على إلغائها، مشيرا إلى أنه في كل مرة يتم توقيفه بمجرد عرض هويته على الناظم الآلي، ليثبت أنه مبحوث عنه، ويتم عرضه على الشرطة، التي تخلي سبيله دون تقديم أمام النيابة العامة، لمعرفتها بالبت في المذكرة المبحوث عنه بموجبها".

المصدر: هسبريس