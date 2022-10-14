حين يتحول حادث مفتعل إلى طرفة.. رجل يرمي نفسه أمام سيارة متوقفة ويدعي أنها صدمته!

لفت مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي التركية انتباه النشطاء لغرابة الموقف الذي تضمنه.

ويظهر الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة في الشارع، رجلا يقطع الطريق بينما كانت السيارات بصدد التوقف، لكن لسبب غير معلوم قام الرجل بإلقاء نفسه على إحدى السيارات المتوقفة مدعيا أنها صدمته ثم سقط أرضا، في مدينة غيرسون الواقعة في شمال شرق تركيا.

وأثار الحادث المفتعل، ضجة على مواقع التواصل، حيث أصبح طرفة يتبادلها النشطاء فيما بينهم، متذكرين المثل الذي يقول: "ضربني وبكى سبقني واشتكى".

المصدر: يني شفق