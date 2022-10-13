مصر.. نشر فيديو للحظة إهانة إمام مسجد خلال خطبة الجمعة قبل وفاته

نشر موقع "مصر تايمز" المصري، فيديو للواقعة المأساوية في محافظة المنوفية، وذلك عقب وفاة قارئ (إمام) بالمركز الإسلامي بعد أن قام عدد من المصلين بأحد مساجد القرية بإهانته.

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وأكد شهود أنه أثناء انتظار المصلين داخل أحد المساجد بالقرية تمهيدا لحضور خطيب الجمعة وإلقاء الخطبة، وحال تغيبه بادر عدد من المصلين بالدفع بالشيخ المتوفي لاحقا للصعود لمنبر المسجد على غير رغبة مجموعة أخرى من المتواجدين بالمسجد من أهالي القرية، وأثناء قيامه بإلقاء الخطبة بادر عدد من الأهالي بالتنمر على الإمام بألفاظ قاسية وقاموا بإخراجه من المسجد.

وعلى إثر ذلك، تعرض الشيخ محمد بدوي لأزمة نفسية أثناء عودته لمنزله وتأثر بشدة بالواقعة وحاول عدد من الأهالي تقديم الاعتذار له عن الواقعة المؤسفة، إلا أنه لم تمر سوى ساعات قليلة وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية جراء الواقعة أثناء صلاة العصر.

المصدر: مصر تايمز