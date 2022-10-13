ملابس كيم جونغ أون تثير ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أثار الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الجدل مرة جديدة، ولكن هذه المرة ليس بسبب اختبارات الصواريخ، بل لأنه قام بتغيير ملابسه.

كيم المعروف بارتدائه البدلات السوداء، ارتدى هذه المرة سترة بيضاء وقبعة على طراز رحلات السفاري، وذلك أثناء مشاهدته التدريبات العسكرية في موقع لم يكشف عنه في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي.

No one:



Kim Jong Un: Welcome… to Jurassic Park! pic.twitter.com/GoqS6LpMCt — Luke (@lukestar1988) October 12, 2022

وقد سارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على تغييره لملابسه، حيث قارن البعض القائد الكوري الشمالي بأيقونات ثقافة البوب، فيما سخر البعض الآخر من ملابسه.

Kim Jong Un doing the "Instagram Vacation Girl" is precious. pic.twitter.com/fMnzPolTkj — Tubohm (@DendriteChirp) October 9, 2022

Kim Jong Un: Coastal Grandmother Icon. pic.twitter.com/SvCNyXVfL6 — Lee Radziwill (@RadziwillLee) October 12, 2022

المصدر: RT