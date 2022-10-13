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ملابس كيم جونغ أون تثير ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مجتمع

ملابس كيم جونغ أون تثير ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
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أثار الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الجدل مرة جديدة، ولكن هذه المرة ليس بسبب اختبارات الصواريخ، بل لأنه قام بتغيير ملابسه.

كيم المعروف بارتدائه البدلات السوداء، ارتدى هذه المرة سترة بيضاء وقبعة على طراز رحلات السفاري، وذلك أثناء مشاهدته التدريبات العسكرية في موقع لم يكشف عنه في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي.

وقد سارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على تغييره لملابسه، حيث قارن البعض القائد الكوري الشمالي بأيقونات ثقافة البوب، فيما سخر البعض الآخر من ملابسه.

المصدر: RT

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