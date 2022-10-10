"أعيديني من الفضاء لنتزوج".. محتال يخدع امرأة يابانية بحيلة غريبة ويسلبها 30 ألف دولار

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن امرأة وقعت ضحية احتيال "رومانسي" من شخص أقنعها بأنه رائد فضاء وقع في حبها، وأن عودته من الفضاء للارتباط بها تتطلب تسديد تكاليف رحلة العودة إلى الأرض.

وأفادت التقارير بأن الرجل تعرف ضحيته البالغة من العمر 65 عاما على "إنستغرام" في شهر يونيو.

وحمّل الرجل في حسابه الشخصي صور عشوائية للفضاء ولرواد الفضاء، زاعما أنه يعمل في محطة الفضاء الدولية، حيث يتمتع رواد الفضاء بوصول محدود إلى الخدمة الخلوية.

وخلال وقت قصير، تطورت علاقة الطرفين، مستخدمين هذه المرة برنامج التواصل "لاين" وهو تطبيق مراسلة ياباني، حيث كرر المحتال مرارا وتكرارا القول أنه أحبها ويريد الزواج بها.

وأرسل "العريس المزعوم" رسائل مثل "أريد أن أبدأ حياتي في اليابان"، و"لن يكون قول أحبك 1000 مرة كافيً، لكنني سأستمر في قول ذلك".

ووفقا لما أفادت القناة الإخبارية "أساهي" فقد أرسل لها مرارا اعترافاته بحبها، مؤكدا أنه ينوي الزواج منها وأن ما يمنعه كان العودة للأرض، لأنه لا يمتلك المال اللازم لذلك.

وأقنع رائد الفضاء المزيف المرأة بأن هناك رسوم هبوط يجب دفعها مرة واحدة في اليابان وأيضا تكلفة صاروخ الطيران الذي سيعود به إلى البلاد.

وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، أن المرأة كانت تعتقد أن هذا الرجل سيكون خطيبها المستقبلي، ودفعت له حوالي 4.4 مليون ين (حوالي 30 ألف دولار) على خمس دفعات، من 19 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

ولكن عندما استمرت مطالبه، شككت المرأة في نيته وأبلغت الشرطة، التي تحقق في القضية باعتبارها عملية "احتيال رومانسية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتقول مصادر إعلامية يابانية إنه على الرغم من أن الشرطة اليابانية لا تجمع بيانات خاصة بحيل الخداع الرومانسية، إلا أن عدد حالات الاحتيال التي تشمل الحيل الرومانسية ارتفع من 8693 في عام 2012 إلى 14498 العام الماضي، أي ما يقرب من 67 في المائة زيادة على مدى 10 سنوات.

وبلغ عدد التقارير ذروته في عام 2017 مع 18212 حالة ويبدو أنه انخفض بعد ذلك، على الرغم من أن الشرطة أبلغت عن زيادة طفيفة منذ عام 2020.

المصدر: وسائل إعلام يابانية