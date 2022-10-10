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المغرب.. إنقاذ شخص حاول الانتحار بالقفز من مئذنة مسجد في طنجة (صور)

مجتمع

المغرب.. إنقاذ شخص حاول الانتحار بالقفز من مئذنة مسجد في طنجة (صور)
Gettyimages.ru
المغرب.. إنقاذ شخص حاول الانتحار من فوق صومعة مسجد بطنجة
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ذكرت وسائل إعلام مغربية يوم الاثنين، أن الدفاع المدني المغربي أنقذ شخصا حاول الانتحار بإلقاء نفسه من مئذنة مسجد في طنجة.

وذكرت مصادر لموقع "Rue 20" المغربي أن الشخص اعتلى صومعة المسجد المتواجد على مستوى طريق الرباط قرب مصنع ديلفي، محاولا الانتحار في ظروف غامضة.

وأشار الموقع المغربي إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وأوضح في السياق أن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من إنقاذه عبر حمله عبر رافعة.

المغرب.. إنقاذ شخص حاول الانتحار بالقفز من مئذنة مسجد في طنجة (صور)

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي

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