المغرب.. إنقاذ شخص حاول الانتحار بالقفز من مئذنة مسجد في طنجة (صور)
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ذكرت وسائل إعلام مغربية يوم الاثنين، أن الدفاع المدني المغربي أنقذ شخصا حاول الانتحار بإلقاء نفسه من مئذنة مسجد في طنجة.
وذكرت مصادر لموقع "Rue 20" المغربي أن الشخص اعتلى صومعة المسجد المتواجد على مستوى طريق الرباط قرب مصنع ديلفي، محاولا الانتحار في ظروف غامضة.
وأشار الموقع المغربي إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وأوضح في السياق أن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من إنقاذه عبر حمله عبر رافعة.
طنجة.. شخص حاول القفز من أعلى صومعة مسجد (صور) - https://t.co/B1U8LKWeOzpic.twitter.com/506ogWeryt— Achkayen.com (@achkayenpress) October 10, 2022
المصدر: موقع "Rue 20" المغربي