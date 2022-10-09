مريض مصاب بسرطان الدم من إيطاليا يتلقى نخاعا عظميا من متبرع روسي

قالت صحيفة Corriere della Calabria، إن مريضا مصابا بسرطان الدم من إيطاليا تلقى نخاعا عظميا من متبرع من روسيا.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن المريض الموجود في قسم الأورام بمستشفى في مدينة ريجيو كالابريا الإيطالية حصل على النخاع العظمي من متبرع يقيم في مقاطعة روسية.

ونوهت الصحيفة، بأن المريض رجل يبلغ من العمر 55 عاما وهو يعاني من نموذج حاد من سرطان الدم وكان يحتاج إلى عملية زرع نخاع عظمي عاجلة.

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ويشار إلى أنه بسبب عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين روسيا وإيطاليا، وبسبب عدم القدرة على الحصول على التأشيرات في وقت قصير، تم اختيار اسطنبول كمكان لاستلام النخاع العظمي. وهناك سلمه طبيب روسي إلى ساع إيطالي. في اليوم التالي، بدأ الجراحون الإيطاليون في إجراء عملية الزرع.

ونقلت الصحيفة عن ماسيمو مارتينو، منسق برامج زراعة الأعضاء الإقليمية في إيطاليا قوله: "لقد ساعدنا الزملاء الروس كثيرا، لقد كان التعاون على مستوى لا يصدق. نحن لم نمارس القضايا الفنية والدبلوماسية، بما أن الأمور سارت على ما يرام، فهذا يعني أن العديد من المؤسسات ساهمت في هذه القضية الإنسانية الحقة".

ولم تكشف الصحيفة الإيطالية، لا اسم المتبرع ولا المنطقة الروسية التي يقيم فيها، كما أنها لم تقد أية تفاصيل أخرى عن الموضوع.

المصدر: نوفوستي