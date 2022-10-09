رئيس الوزراء الهندي يهنئ المسلمين بمناسبة المولد النبوي

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد، المسلمين، بذكرى المولد النبوي، ما أثار تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلى حسابه في "تويتر" نشر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تهنئة قال فيها: "أطيب الأمنيات بمناسبة المولد النبوي، أدعو أن تعزز هذه المناسبة روح السلام، والوحدة، والتعاطف في مجتمعنا، عيد مبارك".

Best wishes on Milad-un-Nabi. May this occasion further the spirit of peace, togetherness and compassion in our society. Eid Mubarak. — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2022

من جهته، أعاد الداعية الإماراتي وسيم يوسف نشر تغريدة مودي معلقا عليها بالقول: "تسامح رائع وجميل، نتمنى لك الخير، وليحمي الله بلدك، كنا سعداء جدا بهذه التغريدة، والتي تجسد العيش المشترك بين الأديان".

What a wonderful and beautiful tolerance.. We wish you well and may God protect your country.. We were very pleased with this tweet, which embodies the wonderful coexistence between religions https://t.co/x7rf9zLj5S — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) October 9, 2022

المصدر: RT