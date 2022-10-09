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رئيس الوزراء الهندي يهنئ المسلمين بمناسبة المولد النبوي

مجتمع

رئيس الوزراء الهندي يهنئ المسلمين بمناسبة المولد النبوي
AFP
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد، المسلمين، بذكرى المولد النبوي، ما أثار تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلى حسابه في "تويتر" نشر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تهنئة قال فيها: "أطيب الأمنيات بمناسبة المولد النبوي، أدعو أن تعزز هذه المناسبة روح السلام، والوحدة، والتعاطف في مجتمعنا، عيد مبارك".

من جهته، أعاد الداعية الإماراتي وسيم يوسف نشر تغريدة  مودي معلقا عليها بالقول: "تسامح رائع وجميل، نتمنى لك الخير، وليحمي الله بلدك، كنا سعداء جدا بهذه التغريدة، والتي تجسد العيش المشترك بين الأديان".

المصدر: RT

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