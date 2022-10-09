بعد أشهر على فيديو ضجت به مصر.."عروس الإسماعيلية" تقدم بلاغا ضد زوجها والأمن يتحرك

قبضت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية المصرية على زوج "عروس الإسماعيلية"، بعد نحو 8 أشهر من واقعة الاعتداء الشهيرة عليها من قبله وهي بفستان الفرح، إثر بلاغ جديد بحقه.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" بأن الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ألقت القبض على "عبدالله أ"، زوج عروس الإسماعيلية "مها. م" بعد أن تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدي المتكرر عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم، واحتجازها في المنزل لمدة أسبوعين، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها أو التواصل معها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو قبل أشهر، لاعتداء شخص على عروسه بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين بالإسماعيلية.

المصدر: "المصري اليوم"