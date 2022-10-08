المغرب.. الحكم بالسجن على راقي الرباط 7 سنوات بعد إدانته بالشعوذة والاستغلال الجنسي للنساء

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط راقيا ستينيا بممارسة الشعوذة والنصب والابتزاز، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات.

وجاء اعتقال الراقي، عقب شكاية رسمية تقدمت بها سيدة في الأربعينات، تفيد بتعرضها للنصب والاستغلال الجنسي والابتزاز بعد تخديرها من طرف الراقي الستيني.

وكانت مصالح الأمن بالرباط قد تمكنت من توقيف الراقي الستيني وابنه البالغ من العمر 18 عاما في يونيو من السنة الماضية، بعد ضلوعهما في عمليات نصب على نساء بالشعوذة وتعريضهن للاغتصاب، ثم تصوير مقاطع فيديو موثقة لتفاصيل عمليات الاغتصاب.

المصدر: موقع: زنقة 21 المغربي