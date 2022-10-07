مرتضى منصور يحذر مصر من كارثة على غرار ما جرى في إندونيسيا

جدد رئيس الزمالك مرتضى منصور الدعوة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل زيارة نادي الزمالك، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين إدارة الناديين.

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وقال مرتضى في مقطع فيديو تم بثه عبر صفحته الرسمية على موقع يوتيوب "مصر أهم من مرتضى منصور ومحمود الخطيب، الدعوة مستمرة بالتواجد في مقر الزمالك، أنا في انتظار الرد".

وأضاف مرتضى منصور، "محمود الخطيب لو دعاني علشان أزور الأهلي هاروح فورا مع مجلس إدارتي بالكامل"، مطالبا جماهير الأهلي والزمالك بعدم ترديد الهتافات العدائية تجاه المنافس، متابعا، "مش عايز الكارثة اللي حصلت في إندونيسيا تحصل في مصر".

وواصل مرتضى منصور تصريحاته قائلا، "الحمد لله صرفنا مرتبات العمال والاجهزه الفنية واللاعبين فى الفتره دى على الرغم من الحجز على أرصدة النادي، دا حقهم وكان لازم يخدوه بغض النظر عن أى شيء، وفى النهاية أنا جزائى عند ربنا".

المصدر: مصر تايمز