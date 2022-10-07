مصر.. مطربة مشهورة تثير الجدل بملابس جريئة بعد خلعها الحجاب (صور)

ظهرت المطربة شاهيناز بملابس جريئة أثناء غنائها في الكافيه الذي تملكه كل من المطربة رنا سماحة وزوجها المطرب والملحن سامر أبو طالب.

وظهرت شاهيناز مرتدية بلوزة سوداء، وبنطال جينز ممزق من بداية القدم لأخره، وتعتبر هذه الإطلالة هي الأجرأ لشاهيناز منذ خلعها الحجاب.

ويشار إلى أن شاهيناز، طرحت مؤخرا مجموعة من أحدث أغانيها التي أحبها الجمهور وتفاعل معها، منها أغنية توتة توتة، ضمن ألبوم حياتي أحلى، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واعتبر الكثيرون من محبي شاهيناز، أن ألبوم حياتي أحلي، مفاجأة قوية.

كما طرحت شاهيناز، أغنية شبكتي، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات الشاعر الدسوقي فتحي، ألحان وتوزيع محمد ضياء.

المصدر: القاهرة 24