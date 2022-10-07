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رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات: أسماء رنانة ممن يسمون متنفذين سيحالون إلى القضاء

مجتمع

رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات: أسماء رنانة ممن يسمون متنفذين سيحالون إلى القضاء
Globallookpress
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أعلن موسى الطريفي، رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل "أسماء رنانة" إلى القضاء، بتهمة تجارة وترويج المخدرات.

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ونقل عن الطريفي قوله خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أن "الحملة الأمنية المكثفة، التي بدأت منذ ثلاثة شهور من الحدود الشمالية الشرقية والرامية إلى مكافحة المخدرات، تؤكد عدم وجود أية منطقة عصية على الأجهزة الأمنية".

وقال رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات بهذا الشأن: "أتوقع أن يكون هنالك أسماء رنانة في الفترة القادمة من الناس التي تسمي حالها بالمتنفذين رح يكونوا بالقضاء العادل".

رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات: أسماء رنانة ممن يسمون متنفذين سيحالون إلى القضاء
ammonnews.net

المصدر: عمون

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