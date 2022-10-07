مصر.. امرأة تلقي بابنيها من الطابق الثاني والعناية الإلهية تنقذهما

أقدمت ربة منزل مصرية على التخلص من طفليها بإلقائهما من الطابق الثاني في شارع أطلس بمنطقة المشروع الأمريكي بمدينة حلوان، مما أدى إلى إصابتهما بكدمات وكسور.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن البداية كانت بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي شارع أطلس بمنطقة المشروع الأمريكي بدائرة القسم، مفاده سقوط طفلين من الدور الثاني من إحدى العقارات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين إصابة الطفلين الأولى تدعى ياسمين وليد وتبلغ من العمر 12 سنة، وشقيقها محمد وليد البالغ من العمر 7 سنوات، بعد إلقائهما من الطابق الثاني.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن والدتهما هي من ألقتهما من الشرفة.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، وتم اصطحابها إلى قسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري