إلتون جون والأمير هاري وغيرهما يرفعون دعوى ضد صحيفة "ديلي ميل"

رفع المغني البريطاني إلتون جون، والأمير هاري وغيرهما من الشخصيات الاجتماعية دعوى قضائية ضد صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، متهمين إياها بانتهاك حرمة الحياة الشخصية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة "هاملينز" القانونية، التي تمثل جانب الادعاء، أن مقدمي الدعوى يمتلكون أدلة على انتهاك دار النشر "أسوشيتد نيوزبابيرز"، الذي يمتلك صحيفة "ديلي ميل"، حرمة الحياة الخاصة من خلال وضع أجهزة تنصت في سيارات ومنازل الأشخاص، والتنصت على اتصالاتهم الهاتفية.

وأنكرت دار النشر التهم الموجهة إليها، واصفة اياها بأنها "غير مبررة" و"لا أساس لها من الصحة".

إقرأ المزيد

وتضم مجموعة الشخصيات التي رفعت الدعوى، الأمير هاري والمغني إلتون جون وزوجه المخرج الكندي ديفيد فيرنيش، والممثلتين البريطانيتين إليزابيث هيرلي وسايدي فروست، وغيرهم.

وفي وقت سابق كان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قد رفعا دعاوى قضائية ضد مختلف الصحفي البريطانية، بما فيها "ذي صن" و"ديلي ميرور" و"ميل أون صنداي"، متهمين الصحفيين بالحصول على رسائلهما الخاصة بطرق غير شرعية.

المصدر: وكالات