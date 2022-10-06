الاحتفال بنصر أكتوبر أمام ضريح حسني مبارك بحضور نجله جمال

شهد ضريح الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك توافد المواطنين، للاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر تخليدا لذكراه كأحد أبطال الحرب وقائد القوات الجوية آنذاك.

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ووصل نجله جمال مبارك، إلى ضريح والده الرئيس الراحل، لإحياء ذكرى الحرب وقراءة الفاتحة.

وتحرص أسرة مبارك، منذ رحيله قبل عامين، على فتح مقبرة الرئيس في مناسبات نصر أكتوبر، واستقبال محبي الراحل، وقراءة القرآن على روحه، بحضور ابنيه علاء وجمال، وقرينته سوزان.

المصدر: القاهرة 24