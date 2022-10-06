مصر.. فيديو رقص على أغاني المهرجانات داخل صف دراسي يطيح بمدير المدرسة

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية في مصر ناصر شعبان، استبعاد مدير مدرسة وفصل الطلاب الذين ظهروا في فيديو رقص أثار جدلا واسعا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو داخل مدرسة علي مبارك الثانوية بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية.

وظهر في الفيديو المتداول "قيام الطلاب بتشغيل أغاني المهرجانات على السبورة الذكية، ورقصهم، أثناء تواجدهم داخل الفصل الدراسي".

وأثار الفيديو، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب أحد المستخدمين: لا بد من معاقبة الطلاب والمسؤولين بهذه المدرسة لأنه ده مكان علم أزاي يحصل فيه كده.

وتابع آخر: أزاي المدرسين يسمحوا بهذه المهزلة لابد من معاقبة الجميع، من أول الطلاب حتي مدير المدرسة.

وكان قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية بفصل البنين عن البنات في المدارس المشتركة بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تم تخصيص فصول للفتيات وفضول للبنين وذلك حرصا منه علي الذوق العام وأحترام خصوصيات الفتيات والشباب والقضاء علي التنمر والظواهر السلوكية السلبية.

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المصدر: القاهرة 24