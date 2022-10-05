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هل يدخل "الجن" جسد الإنسان؟.. جدل بين راق وباحث سعوديين يشعل مواقع التواصل؟

مجتمع

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أثارت تصريحات الراقي الشرعي السعودي، صالح الزهراني حول قضية "تلبس الجن" بالإنسان وخاصة النساء، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الراقي خلال مقابلة على قناة الإخبارية السعودية، ردا على سؤال حول "أين تتركز الإصابات بالمس عند النساء أم الرجال؟"، قال: "عند النساء في التبرج، تجدها متبرجة حتى في قصر الأفراح وهم نساء مع بعضهم تجد التبرج بشكل مخيف جدا".

وأضاف: "يتكلم أحد الجن يقول لك لو يكشف الغطاء للإنس لأغمي عليهم من كثرة الشياطين والجن الموجودين في قصور الأفراح".

وردا على سؤال إن كان هناك جن يدخل جسد الإنسان؟ رد الباحث الشرعي السعودي، تركي الغامدي خلال المقابلة ذاتها: "أنا احترم الرأي الآخر، أنا بعد بحث طويل أرى أن المسألة هذه ليست صحيحة لكن حتى على رأي الذين يقولون بهذا الرأي، ما يحصل اليوم لا علاقة له بهذا الرأي الفقهي مطلقا".

وأضاف: "إلي قاعد يصير لعب في نفسيات الناس بشكل خطير واي واحد يقدر على القارئ يعطيه فيلم ومعروف الذين عندهم أزمات نفسية يجيبلك أفلام وهذا يدمر نفسيات الناس إلي حولهم كأن في قوة خارقة تدمر نفسياتهم وأخلاقهم والواحد يصير يشك في كل من حوله".

المصدر: وكالات

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