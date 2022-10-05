هل يدخل "الجن" جسد الإنسان؟.. جدل بين راق وباحث سعوديين يشعل مواقع التواصل؟

أثارت تصريحات الراقي الشرعي السعودي، صالح الزهراني حول قضية "تلبس الجن" بالإنسان وخاصة النساء، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الراقي خلال مقابلة على قناة الإخبارية السعودية، ردا على سؤال حول "أين تتركز الإصابات بالمس عند النساء أم الرجال؟"، قال: "عند النساء في التبرج، تجدها متبرجة حتى في قصر الأفراح وهم نساء مع بعضهم تجد التبرج بشكل مخيف جدا".

وأضاف: "يتكلم أحد الجن يقول لك لو يكشف الغطاء للإنس لأغمي عليهم من كثرة الشياطين والجن الموجودين في قصور الأفراح".

فيديو | الراقي في تطبيق تيك توك صالح الزهراني: أكثر أسباب تلبس الجن كانت بسبب تبرج النساء أمام بعضهن في الزواجات



والباحث الشرعي تركي الغامدي يرد: هذه أمراض نفسية وليست تلبس#الراصدpic.twitter.com/Z20JlAMWcP — الراصد (@alraasd) October 3, 2022

وردا على سؤال إن كان هناك جن يدخل جسد الإنسان؟ رد الباحث الشرعي السعودي، تركي الغامدي خلال المقابلة ذاتها: "أنا احترم الرأي الآخر، أنا بعد بحث طويل أرى أن المسألة هذه ليست صحيحة لكن حتى على رأي الذين يقولون بهذا الرأي، ما يحصل اليوم لا علاقة له بهذا الرأي الفقهي مطلقا".

وأضاف: "إلي قاعد يصير لعب في نفسيات الناس بشكل خطير واي واحد يقدر على القارئ يعطيه فيلم ومعروف الذين عندهم أزمات نفسية يجيبلك أفلام وهذا يدمر نفسيات الناس إلي حولهم كأن في قوة خارقة تدمر نفسياتهم وأخلاقهم والواحد يصير يشك في كل من حوله".

الراقي الشرعي عبر تيك توك الزهراني

"تبرج النساء سبب تلبس الجن"

والشيخ الغامدي

"هذه أمراض نفسية وليست تلبّس" pic.twitter.com/MmoNcm5UPs — عبدالله الغنمي (@AL_gunme) October 3, 2022

هذه لمن ينكر تلبس الجن بالانس... https://t.co/g7KZtkSkOp — د.عبدالله القحطاني ( أبو أنس) 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (@bishre1987) October 5, 2022

كم واحد ووحدة انجلدوا وشربوا مياه مخلوطة بلعاب افّاقين ومشعوذين بهدف إخراج الجن من أجسادهم؟

> بس يستاهلون..

الطب النفسي وفر لك حلول علمية وأدوية (معقمة) و(محفوظة بإحكام) وتمت عليها دراسات صحيحة وأثبتت نجاحها بعد تجربتها على الأشخاص المصابين!

تروح لواحد يبصق عليك ويجلدك، ليه؟ — إبراهيم المنيف (@altamimi14) October 4, 2022

المصدر: وكالات