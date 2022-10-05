مصر.. تحرك ضد طبيبة مشهورة استخدمت عبارات غير لائقة لوصف الرجل المصري

حددت محكمة مصرية جلسة 16 أكتوبر للنظر في جنحة مباشرة تتهم فيها الدكتورة المشهورة، هبة قطب، بإهانة الرجل المصري واستخدام عبارات وأوصاف لا تليق.

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وتقدم المحامي المصري أشرف ناجى بدعوى ضد الدكتورة هبة قطب، تتضمن أن التصريحات التي صدرت من قبل قطب تحرض على هدم الأسرة المصرية، وتحرض على عدم الزواج والاستقرار، ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه أفعال الفسق والرذيلة، وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى أشرف ناجي.

وجاء في تصريحات الدكتورة هبة قطب، وفق الدعوى المقدمة: "أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا".

ونسب للدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي، قولها إنها لا ترى أن الزوج المصري لطيف، أو حنون، معقبة: "الراجل المصري ميبقاش لطيف إلا في الحرام، إلا من رحم ربي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية