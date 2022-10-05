قارنوها بجنازة بعد الناصر .. آلاف المصريين يودعون عالما أزهريا في مشهد مهيب

شيع آلاف المصريين جثمان الدكتور أسامة عبد العظيم، أستاذ أصول الفقه في كلية دراسات بنين القاهرة، بجامعة الأزهر، إلى مثواه الأخير، في مشهد مهيب.

وتجمع المئات بمصلى العيد بمنطقة التونسي في القاهرة لصلاة الجنازة على الراحل، في الوقت الذي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل التعزية.

يقول عبدَاللهِ بنَ أحمدَ بن حنبل: سمعتُ أبي رحمه اللهُ، يقولُ: «قولوا لأهلِ البدعِ: بيننا وبينكم يومُ الجنائزِ».

جنازة مهيبة للولّي الصالح الشيخ #أسامة_عبد_العظيم.. اللهمّ إنّ عبدك طلّق الدنيا واكتفي بمحراب المسجد؛ فاجعل قبره روضة من رياض الجنّة. pic.twitter.com/UdQ3TXva2f — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) October 4, 2022

وتوفي العالم الأزهري بعد صراع مع المرض، يوم الاثنين، حيث كتب ابنه أسامة على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "وترجل الفارس.. انتقل إلى رحمة الله ورضوانه سيدي وقرة عيني وروح فؤادي".

جنازة الولي الصالح الأصولي العلامة أسامة عبد العظيم حمزة، نحسبه كذلك، رحمه الله تعالى وغفر له وتقبله في الصادقين الربانيين. pic.twitter.com/sHhSTbN0WK — د.وصفي عاشور أبو زيد (@dr_wasfy) October 4, 2022

ونعاه علماء وشيوخ بالأزهر وسلفيون، قائلين إنه من أكثر العلماء دعوة وتمسكا بالسنة النبوية.

وذكرت جنازة الراحل النشطاء بجنازة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر التي كانت في الأول من أكتوبر عام 1970.

جنازة مهيبة للولي الصالح الشيخ #أسامة_عبد_العظيم

قولوا لأهل الزيغ والأهواء بيننا وبينكم شهود الجنائز

مشهد لم تشهده مصر من سنوات. pic.twitter.com/qBZp565w4W — هيثم الحويني (@HaithamAlheweny) October 4, 2022

حيث تعد جنازة عبد الناصر، الذي رحل عن عالمنا فى 28 سبتمبر 1970، واحدة من أكبر الجنازات بالعالم في العصر الحديث، وحرصت العديد من الشعوب العربية على المشاركة في الجنازة فنزلوا إلى شوارع بلادهم في نفس توقيت تشييع الجنازة بمصر.

لم يشهد العالم كله جنازة مثل جنازة الزعيم جمال عبد الناصر❤ pic.twitter.com/QlH3KC3Wc0 — @bent Msr8739 (@BMsrr9557644) September 28, 2022

المصدر: RT