نجلها مذيع توفي بطريقة مأسوية.. الموت يغيب إحدى أشهر مذيعات التلفيزيون في مصر

توفيت الإعلامية المصرية الكبيرة ماجدة عاصم، إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري في فترة الثمانينات والتسعينات، وذلك بعد 5 سنوات من وفاة نجلها الشاب المذيع عمرو سمير في إسبانيا.

وكتبت سلوى عاصم شقيقة المذيعة الراحلة على صفحتها في "فيسبوك": "ماتت أختي حبيبتي وروحي المذيعة ماجدة عاصم. خلاص مشيتي يا حبيبتي بعد عذابك 5 سنوات على رحيل ابنك. ابني حبيبي المذيع عمرو سمير، تحملتي بكل إيمان ورضا".

واشتهرت عاصم بتقديم برامج الأطفال على التلفزيون المصري، الذي لم تترك العمل به إلا بعد بلوغها سن التقاعد.

ومن برامجها "ذكريات وحكايات" على شاشة القناة الثانية المصرية، كما شاركت كمذيعة في فيلم وحيد هو "ليلة عسل" الذي عرض عام 1990، ولعب بطولته عزت العلايلي وسهير البابلي وسماح أنور وخالد النبوي.

وتزوجت المذيعة الراحلة من الفنان الراحل كرم مطاوع في ثاني زيجاتها، بعد زوجها الأول الذي أنجبت منه ابنها المذيع الراحل.

وتوفي نجلها عمر سليم حينما كان في رحلة بإسبانيا حيث وجد ميتا في فراشه بالفندق.

وتسببت وفاته في صدمة وتعاطف كبيرين من الإعلاميين المصريين معها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية