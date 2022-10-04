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مصر.. محمد رمضان يرد على إلغاء حفلته في سوريا بفيديو 100 ثانية

الثقافة والفن

مصر.. محمد رمضان يرد على إلغاء حفلته في سوريا بفيديو 100 ثانية
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رد الفنان المصري محمد رمضان على القرار الخاص بإلغاء حفله الذي كان مقررا 6 أكتوبر في سوريا والأخرى 7 أكتوبر في الإسكندرية، عن طريق نشر فيديو.

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تحرك جديد من نقابة الفنانين في سوريا حول حفل محمد رمضان في دمشق
تحرك جديد من نقابة الفنانين في سوريا حول حفل محمد رمضان في دمشق

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي: "عندك سُلطة تلغي حفلتي عندك سُلطة تهد.. بس معندكش ع الأرض محبتي.. ولا عندك عزوة بجد، ليلة وسط الناس بـ1000 حفلة، اللهم ديمها نعمة".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان نقابة الفنانين السورية إلغاء حفل محمد رمضان الذي كان مقررًا في العاصمة دمشق، والذي أعلن عنه رمضان منذ عدة أيام عبر حساباته بمنصات التواصل.

المصدر: المصري اليوم

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