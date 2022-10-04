ولاية هندية تقرر حظر كلمة Hello

قررت ولاية ماهاراشترا الهندية حظر كلمة Hello أو "مرحبا" باللغة الإنجليزية عند الإجابة على الهاتف، بحجة أنها كلمة بسيطة جدا ولا تحمل معنى قويا، ولا تؤجج المشاعر.

وأصدرت حكومة الولاية قرارا طلبت فيه من موظفيها أن يقولوا "فاندي ماتارام" بدلا من "Hello" أثناء تلقيهم مكالمات هاتفية رسمية أو شخصية، مبينة أن هذه الكلمة تحمل نزعة غربية وسطحية، بينما عبارة "فاندي ماتارام" الهندية تعني "أنا أنحني لك، يا وطن".

وأوضحت الحكومة أنه ليس إلزاميا استخدام الشكل الهندي للتحية، لكنها شجعت مسؤوليها على القيام بذلك.

يذكر أن Vande Mataram، أول كلمتين من قصيدة Bankim Chandra Chatterjee التي تحمل نفس العنوان، وهي التي أصبحت شعارا رئيسيا خلال حركة استقلال الهند ضد البريطانيين.

المصدر: eastern eye