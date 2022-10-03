تحرك جديد من نقابة الفنانين في سوريا حول حفل محمد رمضان في دمشق

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، اليوم الاثنين، رفضها إحياء حفل للفنان محمد رمضان في العاصمة دمشق.

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وأصدرت النقابة بيانًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء كالتالي: نقابة الفنانين تقرر عدم الموافقة على إقامة الحفل، وما تقوم به بعض مواقع التواصل من نشر أخبار ملفقة خلاف ذلك لا يخرج عن سياستهم الإعلامية في التضليل والابتعاد عن المهنية.

وكانت نقابة الفنانين السوريين قد أصدرت سابقا بيانًا توضيحيًا عن منحها تصريحًا لمحمد رمضان لإقامة حفل هناك خلال الفترة المقبلة، وجاء البيان كالتالي: تنويه وإشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات.

وكان كشف محمد رمضان، في وقت سابق، موعد حفله المقبل في سوريا يوم 6 أكتوبر المقبل، وذلك خلال توقيعه عقودًا لثلاث حفلات في دول مختلفة، أولها سوريا.

كما تشارك محمد رمضان صورة له خلال توقيعه العقد، عبر حسابه بموقع فيسبوك، وعلق كاتبًا: اليوم وقعت عقوداً لثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، وكل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفل.. أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة إسكندرية بيوم واحد.

المصدر: القاهرة 24