مصر.. الاستعداد لإعدام قاتل "فتاة الشرقية" ومستشفى الأمراض العقلية يفجر مفاجأة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الاثنين، إحالة أوراق قاتل سلمى بهجت لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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وفجر مستشفى الأمراض العقلية مفاجأة من العيار الثقيل، خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهم بقتل "سلم بهجت" فتاة الشرقية، وقامت بعرض تقرير عن الحالة الصحية للقاتل وتبين أنه سليم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية.

وشهدت محكمة جنايات الشرقية، ثالث جلسات محاكمة المتهم "إسلام محمد" بقتل زميلته المجني عليها بتسديد عدة طعنات لها بأنحاء متفرقة بالجسد مستخدمًا سلاحًا أبيض"سكين" وذلك لرفضها الارتباط به.

وفي السياق ورد تقرير مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية بشأن المتهم بقتل سلمى بهجت المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشرقية"، حول مدى قدرة المتهم على اتخاذ قرارات ومسئوليته عنها وسلامة قواه العقلية.

وأكد التقرير أنه لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا وقت الواقعة محل الاتهام أي أعراض تدل على وجود اضطراب نفسي وعقلي، ولا ينقصه الإدراك، والاختيار وسلامة قواه العقلية ويستطيع التمييز، والحكم الصائب للأمور ومعرفة الخطأ والصواب ما يجعله مسؤولا عن الاتهام المنسوب إليه.

تعود أحداث القضية إلى نحو الساعة الثانية ظهر الثلاثاء 9 أغسطس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل داخل عمارة سكنية في محيط محكمة جنايات الزقازيق بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وجرى فرض كردون أمني حول موقع البلاغ، وبالفحص تبين مقتل المجني عليها سلمى بهجت، 20 عامًا، طالبة في الفرقة الرابعة في كلية الإعلام أكاديمية الشروق، مقيمة في بندر مركز ومدينة أبو حماد، على يد زميل لها يُدعى إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور، 22 عامًا، مُقيم في مدينة الزقازيق.

وتبين من المعاينة الأولية للجثة أن المتهم قد أنهى حياتها بعدما سدد لها عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة بالجسد، فيما أفاد تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها سلمى بهجت بأنها قد تلقت 19 طعنة نافذة في أنحاء متفرقة بالجسد.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصدر: مصر تايمز