صورة تثير الجدل في أول يوم دراسي في مصر.. والحكومة تتحرك

قرر محافظ القليوبية في مصر عبد الحميد الهجان، إحالة مدير الإدارة التعليمية بالخانكة، للتحقيق واستبعاد مدير مدرسة للتقصير في أداء عملهم.

وجاء ذلك بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن صور لطلاب مدرسة الشهيد تامر عبد الله بكفر حمزة بمركز الخانكة وهم يجلسون على الأرض بعدما تم تسكينهم بالمعهد الأزهري بسبب أعمال الصيانة.

ومن جانبه، أشارت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فى بيان، اليوم الأحد، إلى أن المدرسة الرئيسية للطلاب ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وعليه تم التنسيق مع التربية والتعليم والأزهر لتسكين الطلاب بالمعهد، نظرا لقربها من المدرسة ونظرا لأعمال التطوير التي تتم بمدرسة الشهيد تامر عبد الله بالخانكة، قد تم متابعة المعهد قبل تسكين الطلاب من قبل مدير الإدارة التعليمية وتم استغلال 18 فصلا جميعها تحتوي على مقاعد الدراسة منتظمة.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ظهر خلالها الطلاب يفترشون أرضية الفصول بالمعهد الديني الذي تم تسكينهم به حتى انتهاء أعمال التطوير بمدرستهم المدرجة ضمن مشروعات "حياة كريمة".

المصدر: القاهرة 24